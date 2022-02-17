الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي بالضرب على آخر في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا، واعتدت على آخر بالضرب المبرح، في بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمير فادي خليل (20 عاما)، من مخيم عايدة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن محمد عمر داود (33 عاما) من مخيم الدهيشة، اثناء تواجده في منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، وتم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منازل في منطقة واد شاهين، تعود للمواطنين، عدنان أبو خشبة، ومحمد اسعد نواورة، وآخر لعائلة الخطيب، وفتشتها، إضافة الى اقتحام بلدات وقرى ومخيمات، بيت ساحور، العزة، وبيت تعمر، وجبل هندازة، وجبل الموالح، وبيت فالوح، والعساكرة، وجناته، ورفيدة، وحرملة، ورخمه.