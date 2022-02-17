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شؤون فلسطينية

حماس ترد على أستراليا بعد تصنيفها حركة ارهابية

حماس ترد على أستراليا بعد تصنيفها حركة ارهابية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان عزم دولة استراليا حظر حركة حماس ووصفها بالإرهاب مؤكدًا أن القرار يمثل انقلابا واضحًا على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة.

وقال القيادي رضوان اليوم الخميس: "إن قرار استراليا يمثل انحياز واضح للاحتلال وانقلابا في الموازين والقوانين الدولية".

وأوضح أن الارهاب الحقيقي هو الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من ارتكابه للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الابرتهايد، مبينًا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حظر حماس في استراليا أو غيرها من دول العالم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والارهاب ضد شعبنا في كل مكان.

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