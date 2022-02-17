قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات بمحافظات الضفة وتعتقل عددًا من المواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، خلال حملة لها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها، وعرف منهم:1. حمدان طالب سلمان- دير استيا غرب سلفيت2. محمود عفوري- نابلس3. مؤمن الخضري- مخيم الأمعري برام الله4. بهاء أبو مرار- جنين5. أوس العجاوي- جنينوفي تفاصيل الانتهاكات.. أصيب شاب برصاصة في الظهر خلال مواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين، واعتقلت اثنين تدعي أنهم مطلوبين لها.وأكد مستشفى ابن سينا في جنين، عن وصول إصابتين الأولى في الصدر والظهر وهي مستقرة والإصابة الثانية بالركبة وهي مستقرة.