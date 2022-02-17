إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن تمتد التوترات بالشيخ جراح لقطاع غزة





وأضاف الموقع أن مناقشات جرت في الأيام الأخيرة، حول هذا الموضوع بين الجيش والشرطة وحرس الحدود، قبل أن يرفع الجيش مستوى التأهب في بطاريات القبة الحديدية المنتشرة في الجنوب.





ونقل الموقع عن مسؤول أمني قوله: "لا أحد يستطيع أن يضمن أن شخصا ما في غزة ينتفض ويطلق صاروخا نظرا للوضع الأمني والأحداث في القدس، نحن نستعد لذلك".











رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن تمتد التوترات في القدس، وخاصة حول حي الشيخ جراح، إلى قطاع غزة وتؤدي إلى تصعيد في الجنوب.