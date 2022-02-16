شؤون فلسطينية

الخارجية ترحب بتعيين أربعة قضاة محكمين عن فلسطين في محكمة التحكيم الدائمة.

الخارجية ترحب بتعيين أربعة قضاة محكمين عن فلسطين في محكمة التحكيم الدائمة.
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتعيين المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي القضاة الأربعة وهم: مدير مؤسسة الحق، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاستاذ شعوان جبارين، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستاذ راجي الصوراني، والقانوني الدولي، المقرر الخاص السابق بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة البروفسور جون دوغارد، والقانوني الدولي البروفسور بيتر بيكر.

وقالت "الخارجية" في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن القضاة الأربعة تم تعيينهم بناءً على طلب وتسمية دولة فلسطين لهم، واستخدامًا لحقها كدولة عضو في محكمة التحكيم الدائمة بأن تعيّن ما لا يزيد على أربعة قضاة محكّمين لمدة لا تزيد على ست سنوات.

وأضافت أن "تعيين القضاة الأربعة المبجّلين والمشهود لهم بالكفاءة، جاء عبر وزارة الخارجية ومن خلال آلية اختيار جدية، وبعد استمزاج آرائهم وأخذ موافقاتهم وقبولهم بهذا التكليف".

وشددت "الخارجية" على دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقانونيين الدوليين في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعدالة.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن تهانيها للقضاة الأربعة، مؤكدةً أن تعيينهم هو إعلاء لدور دولة فلسطين، وتمتين لحالة حقوق الإنسان ومسار العدالة، وحماية لمؤسسات القانون الدولي كمحكمة التحكيم الدائمة وغيرها".

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