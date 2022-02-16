شؤون فلسطينية

"التربية" تدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة رأس التين" في مديرية بيرزيت

"التربية" تدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة رأس التين" في مديرية بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة التربية والتعليم انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية واستهداف المدارس الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، معبرة عن استنكارها الشديد إزاء تلقي مدرسة رأس التين الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية بيرزيت إخطارا بالهدم.

ودعت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة، والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين والقطاع التعليمي، وفضح هذه الممارسات بشتى الطرق والوسائل.

يشار إلى أن هذه المدرسة تقدم التعليم لـ44 طالبًا وطالبة من التجمعات البدوية المحيطة.

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