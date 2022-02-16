غنيم: عراقيل الاحتلال تحول دون تنفيذ إنشاء نظام الصرف الصحي بقرى ريف بيت

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، أن سلطة المياه لديها الخطط الفنية الاستراتيجية الجاهزة لإنشاء أنظمة معالجة الصرف الصحي في مختلف التجمعات السكانية لمحافظة بيت لحم، بما فيها إنشاء محطة معالجة المياه العادمة وخط الناقل، وذلك لخدمة منطقة امتياز سلطة المياه ومجاري- بيت لحم وقرى الريف الشرقي في المحافظة.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، محافظ بيت لحم كامل حميد في مقر المحافظة، بحضور عدد من البلديات وسلطة مياه ومجاري بيت لحم ومجلس خدمات ريف بيت لحم الشرقي.وأكد غنيم خلال اللقاء أنه فيما يتعلق بمشكلة المياه العادمة، فقد تم تشكيل لجنة تضم مختلف الأطراف للعمل بشكل عاجل على وضع الحلول الفنية المؤقتة للتخفيف من الآثار والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تدفق المياه العادمة الى قرى الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم (مناطق الشواورة ومنطقة رأس الواد وزعترة) في حال تعطل محطات الصرف الصحي لسلطة المياه والمجاري- بيت لحم، الى حين التغلب على العراقيل الإسرائيلية وإنشاء نظام الصرف الصحي الدائم لخدمة الجزء الشرقي من المحافظة.وأشار في هذا الجانب الى أهمية تعاون مختلف الأطراف لضمان إنجاز العمل بأفضل السبل الممكنة وتأمين سلامة المواطنين.من جانبه، أوضح حميد أن القيادة والحكومة تولي قضايا المواطن الحياتية أهمية كبرى، وتسعى الى تلبية احتياجات المواطنين الخدماتية لتسهيل أمور حياتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تعاون المواطنين والهيئات بالتكفل بالالتزامات المترتبة عليهم، بما فيها تسديد ديون أثمان المياه لضمان استمرارية وتحسين الخدمة للمواطنين.وفي سياق متصل، توجه غنيم برفقة المحافظ حميد الى بلدية الخضر للاطلاع على الوضع المائي، وبحث الاحتياجات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.وأوضح غنيم أن سلطة المياه تتابع تطورات مشكلة المياه التي عانت منها بلدة الخضر، وأن اللقاء اليوم في مقر بلدية الخضر يأتي استكمالا للقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه لمناقشة الوضع المائي المتذبذب في البلدة .وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ بعض الإجراءات العملية التي ساهمت في تحسين عملية توزيع المياه داخل المنطقة، عبر تعاون مختلف الجهات وقيامها بالدور المناط بها لضمان استدامة ايصال هذه الخدمة.بدوره، أكد حميد أن منطقة الريف الغربي تحظى باهتمام كبير، وقال: "نسعى دومًا لتلبية احتياجاتهم لدعم صمودهم وتوفير الخدمات اللازمة".من جانبه، ثمن رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى متابعة سلطة المياه الحثيثة واستجابتها السريعة لاحتياجات بلدة الخضر، ما ساهم في العمل السريع لمعرفة الخلل وتصويبه لوصول المياه للمواطنين.وبحث اللقاء احتياجات المنطقة لحل مشكلة الصرف الصحي، والحاجة الى تنفيذ خط ناقل للصرف الصحي لتطوير الوضع في المنطقة، والحد من المشاكل الناجمة عن انتشار الحفر الامتصاصية وتسرب المياه العادمة إلى الأراضي.