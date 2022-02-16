تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع مبعوثي أردوغان

ثمن الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مواقف تركيا السياسية تجاه القضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، والتي تعبر عن وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.









وشدد على رفض الأعمال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين والرفض القاطع للاعتداءات على الأقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم البيوت وغير ذلك من الأعمال الأحادية التي تدمر جهود صنع السلام.



وأكد الرئيس عباس أهمية قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشددا على أننا لن نسمح باستمرار الاحتلال وتكريسه للأبد.



بدورهما، نقل المبعوثان تحيات اردوغان للرئيس عباس، وتمنياته الطيبة، مؤكدين الموقف التركي الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وشددا على حرص الرئيس أردوغان والقيادة التركية على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع فلسطين، وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين الفلسطيني والتركي.



وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.



رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك خلال استقباله، مبعوثي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السفير إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، والسفير سدات أونال وكيل وزارة الخارجية.ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، محملا الوفد تحياته للرئيس أردوغان، مؤكدا العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الفلسطيني والتركي.وأطلع الرئيس عباس، الوفد، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية والقمعية وخاصة في مدينة القدس.