إسرائيل: وزارة الصحة تقدم خطة لإلغاء قيود (كورونا) تدريجياً





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يبدو أنه سيتم إلغاء الشارة الخضراء والسماح بالتجمهر.





ومن المتوقع أن تناقش الوزارة مساء اليوم إمكانية اعفاء الأولاد والشبيبة حتى سن 18 من الخضوع للحجر عند دخولهم إسرائيل حتى ولو كانوا غير مُطعمين.



ومن المتوقع أن تبقى حيز التنفيذ الأنظمة الخاصة بارتداء الكمامات وإلزام المسافرين الداخلين الى إسرائيل عبر مطار بن غوريون الدولي بالخضوع لفحص (كورونا).





وعُرضت الخطة اليوم على رئيس الوزراء الإسرائيلية، نفتالي بينت، ومن المرتقب أن يعقد غداً جلسة مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، لبحث هذا الموضوع.





رام الله - دنيا الوطنتدفع وزارة الصحة الإسرائيلية، قدمًا خطة لإلغاء قيود (كورونا) تدريجياً حتى نهاية الشهر الجاري.