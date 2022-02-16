"إنجاز مثير للفخر".. الشيخ يُعلق على تعيين قضاة فلسطينيين بمحكمة التحكيم الدولية

رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، بقرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة في هولندا، بتعيين قاضيين فلسطينيين من بين قضاتها الجدد.واعتبر في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الدولية إشارة تقدير بالغة الأهمية من قبل المجتمع للنضال الفلسطيني، وهو ما يؤكد أن الكفاح على جبهة القانون يحقق المزيد من النجاحات التي يحتاجها السعي الفلسطيني العام نحو الحرية والاستقلال.وأثنى على عمل وجهود المناضلين مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، اللذين تم منحهما تلك المكانة المرموقة، وهي لفتة دولية تعبر عن اعتراف ودعم العالم للحق الفلسطيني، كما تعكس قوة وأهمية العمل على جبهة القانون الدولي، كمنصة دفاع فعالة عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمؤيدة بقوة الشرعية الدولية.وأشار إلى أن هذا القرار يشكل ردا بليغا على قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوصم ست مؤسسات رائدة فلسطينية بوسم الإرهاب، كان من بينها مؤسسة الحق التي يقودها الحقوقي جبارين، الأمر الذي يتضمن رفضا صريحا لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.