شؤون فلسطينية

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بشأن دعوته لحوارات وطنية شاملة وثنائية، ردود فعل متباينة من قبل الفصائل والشخصيات السياسية الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسياً ووطنياً هو وضع ورسم خارطة طريق شامله ترتكز على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة القادمة. 

وشدد على أن هذا يتطلب منهجية واضحة تستند الى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشروع الوطني وذلك من خلال حوارات وطنيه شاملة وثنائية يجب ان تبدأ فوراً.

وبينما رحبت عدة فصائل في تصريحات لموقع (الجديد) الفلسطيني، بهذه الدعوة، شككت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بها، وقالت إنها "مجرد كلام".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، أن الدعوة التي وجهها الشيخ، للحوار الثنائي الشامل تمثل اللجنة التنفيذية للمنظمة وهي موقف معبر عن الرئيس عباس.

وأضاف: "نحن دائماً وأبداً نسعى لإنهاء الانقسام البغيض وأن نعود لطاولة الحوار لتحقيق المصالحة"، مؤكداً: "هذه الدعوات ليست جديدة بل تجديداً للمبادرات المتتالية للجلوس سوياً وطي صفحة الانقسام".

كما أكد رئيس التجمع الوطني المستقلين، منيب المصري، أن دعوة الشيخ للحوار الثنائي الشامل هي دعوة مهمة ومرحب بها.

وأضاف: :نسعى للدعوة إلى مؤتمر يجمع كل الفصائل لحل جميع الإشكاليات خلال ستة شهور من الآن".

وقال: "غداً سأجلس مع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح ضمن إطار استكمال هذه الجهود وبلورة هذه الدعوة وجميع الدعوات التي تساهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، إن دعوة الشيخ "لا تعبر عن سلوك السلطة المُمارس على الأرض".

وأضاف: :نحن لا نحتاج في هذه المرحلة إلى كلام بقدر حاجتنا إلى أفعال ونحن نريد ترجمة التوافق والوحدة على الأرض".

وقال: "هذه الدعوة إعلامية لا تنهي الانقسام ويجب أن تبادر السلطة إلى خطوات أكثر جدية ولا يوجد أي رصيد لدعوة حسين الشيخ".

من جانبه، قال الوزير الأسبق عماد الفالوجي أن الدعوة "مقدرة ويجب أن تلتقطها جميع الأطراف للخروج من النفق المظلم للانقسام".

وأضاف: أن الأصل أن يتم الاستجابة لأي دعوة من أجل الحوار الفلسطيني، وهذه قاعدة يجب أن يعتمدها الجميع ويؤمن بها الجميع.

وأكد بأن: "الحوار مطلب كل الشعب الفلسطيني للوصول إلى قواسم مشتركة تنهي الانقسام البغيض الذي استشرى في المجتمع الفلسطيني خاصة أمام الهجمة الاستيطانية في القدس والشيخ جراح".

كما أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أنه يجب الذهاب لحوار وطني شامل وأن يتم التقاط الدعوة التي وجهها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بعقد حوار ثنائي شامل للمصالحة.

وأضاف في تصرح صحفي: "نريد حواراً يفضي إلى توافق وطني كامل بمشاركة الكل الفلسطيني دون أن يستثنى أحد لمواجهة التحديات التي تواجه الواقع الفلسطيني".

وأكد: رغم الخلاف والاختلاف يجب أن نكون على قدر المسؤولية وأن ينتهي الانقسام ومن المفروض علينا كشعب يعيش تحت الاحتلال أن نسعى لإنهاء هذا الملف.

بدوره، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن الدعوة التي وجهها الشيخ، للحوار الثنائي الشامل هي دعوة مهمة خاصةً بعد القرارات السياسية الهامة التي صدرت من قبل المجلس المركزي.

وأضاف في تصريح لـ (الشرق): "نحن نعتقد أن قرارات المركزي تتكامل مع دعوة حسين الشيخ من أجل تطبيق هذه القرارات واقعياً".

وقال: "سنتواصل مع الجميع لبلورة هذه الدعوة وتحويلها لمبادرة تتقاطع مع الجهود الجزائرية الحالية وجهود مصر المستمرة، ورأينا أن الجميع رحب بهذه الدعوة".

أخبار ذات صلة

&#34;إنجاز مثير للفخر&#34;.. الشيخ يُعلق على تعيين قضاة فلسطينيين بمحكمة التحكيم الدولية

"إنجاز مثير للفخر".. الشيخ يُعلق على تعيين قضاة فلسطينيين بمحكمة التحكيم الدولية

الديمقراطية تدين تقديم شكوى ضد رئيسة لجن التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية

الديمقراطية تدين تقديم شكوى ضد رئيسة لجن التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

منوعات

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

عربي

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور &#34;إسرائيل&#34; قريبًا

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا