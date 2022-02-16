الديمقراطية تدين تقديم شكوى ضد رئيسة لجن التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندانت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة منظمة "UN-Watch" لإقالة "نافي بيلاي" رئيسة لجنة التحقيق بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلية، بعد أن تقدمت منظمة UN-Watch" شكوى ضدها أمام الأمم المتحدة، بتهمة إنتهاك قواعد الأمم المتحدة.وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن "UN-Watch" إتهمت جزافا "بيلاي" بأنها غير حيادية، نتيجة تصريحاتها السابقة المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإداناتها المتكررة لدولة الإحتلال الإسرائيلية، مهددة في حال لم تقدم إستقالتها، ستقوم " UN-Watch" بمطالبة رئيس مجلس حقوق الإنسان "فيديريكو فييغاس" بالتدخل لإعفائها من مهامها.وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التصريحات التي أدلت بها "بيلاي" بإعتبارها المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان، تعبر عن واجبها الأخلاقي والمهني في إدانة جميع إنتهاكات حقوق الإنسان المثبتة، والتي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية إدانة الحملة المغرضة التي تتعرض لها "بيلاي" هي من ضمن الحملات الإسرائيلية التي طالت لجنة التحقيق قبل البدء بمهامها، هروبا من العدالة، وبهدف التغطية على حقيقة الجرائم التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أكد تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي".