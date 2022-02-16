شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين تقديم شكوى ضد رئيسة لجن التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية

الديمقراطية تدين تقديم شكوى ضد رئيسة لجن التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة منظمة "UN-Watch" لإقالة  "نافي بيلاي" رئيسة لجنة التحقيق بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلية، بعد أن تقدمت منظمة UN-Watch" شكوى ضدها أمام الأمم المتحدة، بتهمة إنتهاك قواعد الأمم المتحدة.

وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن "UN-Watch" إتهمت جزافا "بيلاي" بأنها غير حيادية، نتيجة تصريحاتها السابقة المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإداناتها المتكررة لدولة الإحتلال الإسرائيلية، مهددة في حال لم تقدم إستقالتها، ستقوم " UN-Watch" بمطالبة رئيس مجلس حقوق الإنسان "فيديريكو فييغاس" بالتدخل لإعفائها من مهامها.

وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  أن التصريحات التي أدلت بها "بيلاي" بإعتبارها المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان، تعبر عن واجبها الأخلاقي والمهني في إدانة جميع  إنتهاكات حقوق الإنسان المثبتة، والتي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية إدانة الحملة المغرضة التي تتعرض لها "بيلاي" هي من ضمن الحملات الإسرائيلية التي طالت لجنة التحقيق قبل البدء بمهامها، هروبا من العدالة، وبهدف التغطية على حقيقة الجرائم التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أكد تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي".

أخبار ذات صلة

&#34;إنجاز مثير للفخر&#34;.. الشيخ يُعلق على تعيين قضاة فلسطينيين بمحكمة التحكيم الدولية

"إنجاز مثير للفخر".. الشيخ يُعلق على تعيين قضاة فلسطينيين بمحكمة التحكيم الدولية

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

وسط تشكيك من حماس.. فصائل وشخصيات سياسية ترحب بدعوة الشيخ إجراء حوارات وطنيه شاملة

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

منوعات

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

عربي

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور &#34;إسرائيل&#34; قريبًا

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا