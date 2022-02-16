الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني





وكان الشيخ قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسياً ووطنياً هو وضع ورسم خارطة طريق شامله ترتكز على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة القادمة.





وشدد على أن هذا يتطلب منهجية واضحة تستند الى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشروع الوطني وذلك من خلال حوارات وطنيه شاملة وثنائية يجب ان تبدأ فوراً.

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أنه يجب الذهاب لحوار وطني شامل وأن يتم التقاط الدعوة التي وجهها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بعقد حوار ثنائي شامل للمصالحة.وأضاف في تصرح صحفي: "نريد حواراً يفضي إلى توافق وطني كامل بمشاركة الكل الفلسطيني دون أن يستثنى أحد لمواجهة التحديات التي تواجه الواقع الفلسطيني".وأكد: رغم الخلاف والاختلاف يجب أن نكون على قدر المسؤولية وأن ينتهي الانقسام ومن المفروض علينا كشعب يعيش تحت الاحتلال أن نسعى لإنهاء هذا الملف.