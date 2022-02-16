دولي

الرئيس التركي: أتطلع بإيجابية لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الأوكراني والروسي

الرئيس التركي: أتطلع بإيجابية لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الأوكراني والروسي
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وفي سياق آخر، أوضح أنه التقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، مؤخرا، وأنه يتطلع بإيجابية إلى عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أنه في حال قبول الرئيس الروسي المشاركة في القمة، فمن الممكن عقد اللقاء في إسطنبول أو العاصمة أنقرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأردف أنه سيطلب من بوتين عبر اتصال هاتفي رأيه في اللقاء الثلاثي وأكد عزمه على متابعة الموضوع عن كثب، محذرًا من أن المنطقة لم تعد تحتمل حربا جديدة، الأمر الذي سيؤثر سلبا عليها برمتها.

أخبار ذات صلة

أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة &#34;إيجابية&#34; وستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية

أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة "إيجابية" وستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية

(الناتو): لا إشارات روسية لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا

(الناتو): لا إشارات روسية لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا

اعتقال رئيس دولة سابق بتهمة تهريب المخدرات

اعتقال رئيس دولة سابق بتهمة تهريب المخدرات

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة بينيت إلى البحرين

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة بينيت إلى البحرين

أردوغان بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة

أردوغان بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة

فلاديمير بوتين: لا نريد حرباً في أوروبا

فلاديمير بوتين: لا نريد حرباً في أوروبا

نفتالي بينت يلتقي عاهل البحرين

نفتالي بينت يلتقي عاهل البحرين

أردوغان يكشف عن الهدف المشترك مع الإمارات

أردوغان يكشف عن الهدف المشترك مع الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

الخضري: يجب التقاط دعوة حسين الشيخ ولا سبيل لنا سوى الحوار الوطني

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

منوعات

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

عربي

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور &#34;إسرائيل&#34; قريبًا

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا