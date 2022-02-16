الرئيس التركي: أتطلع بإيجابية لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الأوكراني والروسي

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق آخر، أوضح أنه التقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، مؤخرا، وأنه يتطلع بإيجابية إلى عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار إلى أنه في حال قبول الرئيس الروسي المشاركة في القمة، فمن الممكن عقد اللقاء في إسطنبول أو العاصمة أنقرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأردف أنه سيطلب من بوتين عبر اتصال هاتفي رأيه في اللقاء الثلاثي وأكد عزمه على متابعة الموضوع عن كثب، محذرًا من أن المنطقة لم تعد تحتمل حربا جديدة، الأمر الذي سيؤثر سلبا عليها برمتها.