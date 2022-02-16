أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة "إيجابية" وستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى تركيا "إيجابية"، وستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية.جاء ذلك في حوار أجراه أردوغان مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء، وتم نشره الأربعاء.وأفاد أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية إيجابية مع نظيره الإسرائيلي وأنه من المخطط أن يزور الأخير تركيا في آذار/مارس المقبل، معتبرًا أن الزيارة ستكون إيجابية وتنعكس بشكل جيد على العلاقات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).