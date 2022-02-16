مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة



وبين سلامة ان هناك حلول مطروحة لتجاوز تلك العقبات معرباً عن أمله بعودة المساعدات قريباً خاصة الى خزينة الدولة التي تعاني من أزمة مالية كبيرة.



وأشار سلامة إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد زيارات مكثفة لأعضاء كونغرس أمريكي ومسؤولين أوربيين معرباً عن أمله أن تثمر عن دعم سياسي واقتصادي ومالي لدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، إن الأزمة المالية مستمرة، والجهود ما زالت متواصلة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل الخروج من الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها خزينة الدولة، معرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود عن حل الأزمة قريباً.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك عقبات خاصة في أوساط الاتحاد الأوروبي نتيجة الضغوط التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي والعراقيل التي يضعها امام وصول الدعم المالي الى فلسطين.وفيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الى فلسطين قال سلامة إنها ستلتقي بعدد من المسؤوليين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح أفاق جدية لعملية السلام.وأضاف سلامة إن هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز العلاقات خاصة بعد السنوات التي ترأس بها دونالد ترمب سدة الحكم في أمريكا وهناك محاولة لأن تكون العلاقة مميزة ومبنية على المساوة والثقة وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة والمعترف بها.وأضاف سلامة إن حوارا اقتصاديا أمريكيا فلسطينيا جرى وتعهدت خلاله أمريكا بعودة المساعدات الامريكية للقطاع الخاص ومكونات الشعب الفلسطيني إلا أن هناك عقبات متعلقة بالقوانين في الولايات المتحدة ما زالت تمنع الإدارة الامريكية الحالية من تقديم دعم مباشر الى خزينة الحكومة الفلسطينية .