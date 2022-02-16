عاجل

  • مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد

  • رئيس الوزراء يوعز لوزيري الاقتصاد والمالية بمتابعة الحوار مع التجار بشأن الغلاء

  • اشتية: اتخاذ قرارات بشأن ارتفاع الأسعار خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

  • رئيس المفوضية الأوروبية: نواصل الاتصالات لتأمين إمدادات الطاقة لإيطاليا وأوروبا

  • وزارة الدفاع الروسية: معدات عسكرية عادت من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء المناورات

شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة

مستشار اشتية: الأزمة المالية مستمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، إن الأزمة المالية مستمرة، والجهود ما زالت متواصلة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل الخروج من الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها خزينة الدولة، معرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود عن حل الأزمة قريباً.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك عقبات خاصة في أوساط الاتحاد الأوروبي نتيجة الضغوط التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي والعراقيل التي يضعها امام وصول الدعم المالي الى فلسطين.

وفيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الى فلسطين قال سلامة إنها ستلتقي بعدد من المسؤوليين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح أفاق جدية لعملية السلام.

وأضاف سلامة إن هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز العلاقات خاصة بعد السنوات التي ترأس بها دونالد ترمب سدة الحكم في أمريكا وهناك محاولة لأن تكون العلاقة مميزة ومبنية على المساوة والثقة وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة والمعترف بها.

وأضاف سلامة إن حوارا اقتصاديا أمريكيا فلسطينيا جرى وتعهدت خلاله أمريكا بعودة المساعدات الامريكية للقطاع الخاص ومكونات الشعب الفلسطيني إلا أن هناك عقبات متعلقة بالقوانين في الولايات المتحدة ما زالت تمنع الإدارة الامريكية الحالية من تقديم دعم مباشر الى خزينة الحكومة الفلسطينية .

وبين سلامة ان هناك حلول مطروحة لتجاوز تلك العقبات معرباً عن أمله بعودة المساعدات قريباً خاصة الى خزينة الدولة التي تعاني من أزمة مالية كبيرة.

وأشار سلامة إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد زيارات مكثفة لأعضاء كونغرس أمريكي ومسؤولين أوربيين معرباً عن أمله أن تثمر عن دعم سياسي واقتصادي ومالي لدولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين والمتضامنين في الشيخ جراح

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

منوعات

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

عربي

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور &#34;إسرائيل&#34; قريبًا

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا