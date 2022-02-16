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شؤون فلسطينية

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز

غزة: إغلاق نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة، بغزة، نقطتين عشوائيتين لبيع الغاز بمنطقة مخيم الشاطئ غرب محافظة غزة، خلال الجولات التفتيشية المستمرة لمباحث التموين، بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للبترول والدفاع المدني.

وذكرت مباحث التموين، أن قرار الإغلاق الإداري لتلك النقاط العشوائية؛ يأتي لعدم قانونيتها، ومخالفتها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورةً عالية على حياة المواطنين والسكان من حولها.

وأوضحت مباحث التموين أنها صادرت الجهازين من الموزعين، مبيّنةً أنها سلّمت الأجهزة المصادرة للدفاع المدنيّ، وأحالت ملف القضيتين إلى الجهات المختصة حسب الأصول.

في سياقٍ منفصل، تابعت مباحث التموين المعلومات الواردة حول قيام إحدى محطات تعبئة الغاز بتعبئة أسطوانات غاز بسعة 6 كيلو جرام فقط، موضحةً أنه تم استدعاء مالك المحطة والتأكيد عليه بتعبئة الأسطوانة 12 كيلو جرام، وإلزامه بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن هيئة البترول وكتابة تعهد عليه بالخصوص.

جدير بالذكر أن دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة تتخذ سلسلةً من الإجراءات، لمراقبة نقاط بيع الغاز العشوائية المخالفة، وتتضمن جولات تفتيشية ورقابية برفقة الجهات المختصة، وتشتمل المحال التجارية والمخابز والمخازن؛ بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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