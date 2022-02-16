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شؤون فلسطينية

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

قوافل أميال من الابتسامات ترسل سيارات إسعاف لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوافل أميال من الابتسامات إدخال عدد من سيارات الإسعاف إلى لبنان لصالح اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وقال خالد اليوسف منسق قوافل أميال من الابتسامات، اليوم الأربعاء 16-2-2022 إن السيارات الـ 9 دخلت عن طريق ميناء طرابلس بعد تجهيزها بكامل المستلزمات الطبية اللازمة من خلال جمعية الشفاء.

وأكد اليوسف أن السيارات ستذهب للجهات الأكثر حاجة، مقدما شكره لكل من ساهم في تسهيل وصولها.

من جهته، شكر الدكتور عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات المشاركين في دعم وصول السيارات للاجئين الذين يفتقرون لأدنى المقومات الصحية والطبية.

وأشار يوسف إلى أن أزمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مركّبة ومعقدة ومستفحلة، وتتجاوز فيها نسبة الفقر الـ 65%، فيما نسبة البطالة 56%، إضافة إلى ما يعانيه اللاجئين من نقص الرعاية الصحية.

وشدد يوسف على أن هذا الواقع المأساوي يتطلب جهداً إغاثياً وتنموياً يكون بحجم الأزمة الإنسانية، وحراك خيري يتسم بالكثافة والتواصل، تعمل من خلاله المؤسسات الخيرية بروح ودافعية عالية، تنطلق من التزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية التي تمثل أهم ركائز العمل الخيري والإنساني.

وكانت قوافل أميال أدخلت أسطول من سيارات الإسعاف مُجهزة بالكامل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يضم 37 سيارة في نوفمبر من العام الماضي.



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