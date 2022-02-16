عياش يستنكر توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات





واعتبر د. عياش في تصريح صحفي من العاصمة الأردنية عمان أن الاتفاق يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، الذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي“.



وأكد عضو المجلس الوطني والذي حضر اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله قبل أيام أن مثل هذه الاتفاقيات الغير قانونية تعطي الاحتلال الضوء الأخضر للأستمرار في عدوانه في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات و كذلك ممارسة قطعان المستوطنين إجرامهم بحق أبناء شعبنا كما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس ومدينة خليل الرحمن بالإضافة إلى عمليات القتل وهدم المنازل واعتقال المناضلين وفرص الحصار على قطاع غزة.



ودعا د. عياش، الحكومة الهنغارية إلى الضغط على بلدية مدينة ”Haviz“، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق امتثالا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية والتزام هنغاريا بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية..





وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد استدعت يوم امس ، السفير الهنغاري تشابا رادا، وذلك على خلفية توقيع اتفاق توأمة بين مدينة هنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي.





وجاء استدعاء السفير الهنغاري المعتمد لدى السلطة الفلسطينية ”بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي“، حسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.





ينص قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، على ضرورة وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما ينص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.



رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بشدة توقيع توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني“.