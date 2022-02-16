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شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الاعلامي الحكومي، أن لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عقدت جلستها الاسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنها ناقشت عدداً من التقارير والمذكرا المقدمة من الوزارات.

وأشار المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح له، إلى أن اللجنة اعتمدت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، كما استمعت إلى عرض مفصل حول مجمل الحالة الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وأكد المكتب الاعلامي الحكومي، أن اللجنة اعتمدت خلال جلستها على مجموعة من القرارات، منها اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 بخانيونس، وشارع 11 بالنصيرات، عبر صندوق السلامة المرورية، من خلال عوائد المخالفات المرورية.

وقررت اللجنة، منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص، والذين لم يستفيدوا من جملة التسهيلات والتخفيضات القائمة حاليا، فرصة للاستفادة من تسهيلات الحملة بعد انتهائها، وحتى عام من تاريخ بداية الحملة.

وبحسب المكتب الاعلامي الحكومي، فقد قررت اللجنة تمديد العمل بمبادرة الدواء المدّعم لمدة 6 شهور، وتضم (37) صنفا دوائيا، بحيث يتم بيع هذه الأدوية بأسعار مخفضة وفق التفاصيل التي ستعلن عنها وزارة الصحة لاحقا.

ومن بين القرارات، الموافقة على تشغيل عـدد (400) منقـذ بحري على بنـد التشغيل المؤقـت لمدة (6) شهور كمنقذين بحريين على امتداد شاطئ بحـر غـزة لموسم اصطياف 2022م.

وأشار إلى أن اللجنة كلفت وزارة المالية بصرف كشوفات الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج عن شهري 2020/9,8م، وصرف آخر كشف معتمد لكل من حالات: العلاج، زراعة أطفال الأنابيب.

وأشار إلى أن سيتم صرف مبلغ (2000 شيكل) عبر وزارة المالية من المستحقات، للموظفين المستأجرين المتضررين جراء عدوان مايو 2021م، بالاضافة الى تكليف وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير حافلات لنقل طلاب المدرسة الصناعية بدير البلح.

وقال: "من بين القرارات كذلك، تنسيب مقترح مشروع قانون الصناعة للمجلس التشريعي"، مضيفا: "تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمبادرات الشبابية، برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية عدد من الجهات الأخرى".

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