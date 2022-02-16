عاجل

  • لجنة العمل الحكومي بغزة: صرف مبلغ 2000 شيكل من المستحقات للموظفين المستأجرين المتضررين جراء العدوان الاخير

شؤون فلسطينية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مع السفير المصري  في فلسطين طارق طايل، اليوم في مكتبه برام الله، حيث بحث معه آخر التطورات على الساحتين السياسية والميدانية، وقرارات المجلس المركزي الاخيرة.

ووضع فتوح السفير المصري بصورة الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية، نتيجة الانتهاكات الخطيرة للاحتلال، والتي كان آخرها الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها المستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفي جنين و برقة بنابلس وسلفيت وباقي محافظات الوطن
وقتل المدنيين العزل، بدعم وتواطؤ من الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل.  

وأكد ان تلك الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب، وأن التدهور الناتج عن الاحتلال العنصري سيقود إلى مربعات العنف والفوضى وإراقة الدماء.

وتطرق فتوح الى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فتوح على عمق العلاقة الثنائية مع مصر، والدور الذي تلعبه في وقوفها إلى جانب القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق اهدافها المشروعة في تقرير المصير، والوقوف مع  شعبنا الفلسطيني ومعاناته.

من جانبه، أكد السفير المصري طارق طايل على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، وفقا لحدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

ابو هولي يطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها لـ(أونروا) لتعطية عجزها المالي

ابو هولي يطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها لـ(أونروا) لتعطية عجزها المالي

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

رام الله: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

رام الله: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل &#34;مكتبًا رمزيًّا&#34; بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على مواطنين ويزيل "مكتبًا رمزيًّا" بالشيخ جراح

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى توثق شهادات تعذيب وتنكيل تعرض لها شبان فلسطينيين لحظة اعتقالهم

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

بحر: من يشعل النار بالقدس سيحترق بها والمقاومة لا زالت يدها على الزناد

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن يوقعان اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتمويل المشاريع الصغيرة بالضفة وغزة

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

منوعات

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

ريهام سعيد (تتحسبن) بالجملة على دمار مسيرتها الإعلامية

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:&#34; الله يبعتلكم متل ما بعتلي&#34;

أصالة نصري تطلق أغنيتها (تقول تبغاني) وتعلق:" الله يبعتلكم متل ما بعتلي"

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمل مشترك بين رهف القحطاني والمنشد نواف العاصي ..والأخير يشجعها

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

عربي

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم &#34;غريب&#34; في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

طفل جزائري يلقى مصير &#34;ريان&#34; المغربي

طفل جزائري يلقى مصير "ريان" المغربي

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل