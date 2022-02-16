فتوح يلتقي بالسفير المصري ويبحث معه آخر التطورات السياسية



ووضع فتوح السفير المصري بصورة الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية، نتيجة الانتهاكات الخطيرة للاحتلال، والتي كان آخرها الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها المستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفي جنين و برقة بنابلس وسلفيت وباقي محافظات الوطن

وقتل المدنيين العزل، بدعم وتواطؤ من الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل.



وأكد ان تلك الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب، وأن التدهور الناتج عن الاحتلال العنصري سيقود إلى مربعات العنف والفوضى وإراقة الدماء.



وتطرق فتوح الى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد فتوح على عمق العلاقة الثنائية مع مصر، والدور الذي تلعبه في وقوفها إلى جانب القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق اهدافها المشروعة في تقرير المصير، والوقوف مع شعبنا الفلسطيني ومعاناته.



من جانبه، أكد السفير المصري طارق طايل على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، وفقا لحدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مع السفير المصري في فلسطين طارق طايل، اليوم في مكتبه برام الله، حيث بحث معه آخر التطورات على الساحتين السياسية والميدانية، وقرارات المجلس المركزي الاخيرة.