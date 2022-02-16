(الناتو): لا إشارات روسية لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أنه لا إشارات إلى خفض التصعيد "حتى الآن" وروسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا رغم إعلانها أنها تسحب جنودًا من الحدود.ووفق وكالة (رويترز) فقد قال ستولتنبرغ في مستهلّ اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف في بروكسل "لم نرَ أي خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري، متابعا: "لا يزال بإمكان روسيا اقتحام أوكرانيا بدون سابق إنذار، الإمكانات جاهزة إضافة إلى أكثر من مئة ألف جندي"وأضاف "سمعنا إشارات من موسكو حول استعدادها مواصلة الجهود الدبلوماسية، ونحن مستعدّون للمناقشة. لكن على روسيا أن تقرن الأفعال بالأقوال، سحب قواتها وتهدئة التوترات".وتابع: "نتابع من كثب ما تفعله روسيا.. لاحظنا وصول قوات ومعدّات ثقيلة، ثمّ انسحاب قوات، لكن المعدات والإمكانات لا تزال في مكانها".