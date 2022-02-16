اعتقال رئيس دولة سابق بتهمة تهريب المخدرات

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الأجهزة الأمنية في هندوراس الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هرنانديز، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تهريب المخدرات.وجرت العملية الأمنية في عاصمة البلاد تيغوسيغالبا، يوم الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة، ونفذت دون أي حوادث طارئة، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.وأصدرت المحكمة في هندوراس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق يوم الثلاثاء بعد تلقي السلطات طلبا رسميا من الولايات المتحدة بتسليم هرنانديز المشتبه بضلوعه في تهريب كميات كبية من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.وأعلن هرنانديز عن استعداده للمثول أمام المحكمة و"الدفاع عن براءته".