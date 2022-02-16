الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة بينيت إلى البحرين

رام الله - دنيا الوطنتطرقت وزارة الخارجية الأمريكية إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى البحرين.وقالت الخارجية الأمريكية: "كانت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هذا الأسبوع للبحرين، خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أفضل للشرق الأوسط".وأضافت: "نرحب بهذه الزيارة المهمة ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة معا".ويعتبر بينيت هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور المنامة، حيث بحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين