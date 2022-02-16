دولي

أردوغان بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة

أردوغان بعد زيارة الإمارات: لمسنا مودة ومحبة كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لمس "مودة ومحبة كبيرة" خلال زياته إلى الإمارات، معربا عن أمله في أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلده والمنطقة عامة.

ونشر أردوغان تغريدتين عبر حسابه بموقع (تويتر)، لدى عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين، وكتب "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة"، معربا عن شكره الجزيل إلى "أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".

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