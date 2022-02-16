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بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

بطعم الكاز.. أردنيون يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد
رام الله - دنيا الوطن
اشتكى أردنيون في محافظة إربد، من طعم غريب يشبه طعم "الكاز" في التفاح.

وبحسب وكالة (عمون) فقد قال أردنيون: إن مظهر التفاح طبيعي جدا وكذلك رائحته قبل تناوله، إلا أن طعم الكاز الغريب يظهر عند تناول التفاح. وأضافوا أن التفاح الذي ظهر به طعم الكاز هو تفاح مستورد.

وأكدت وزارة الزراعة، أن كافة الخضروات والفواكه المستوردة تخضع للفحص من حيث شهادة المنشأ وفحص متبقيات المبيدات وسلامة الثمار قبل دخولها السوق.

ورجحت الوزارة أن يكون الخلل المتسبب بهذا الطعم يعود إلى مشكلة في التخزين.

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