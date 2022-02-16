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العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور

العثور على جثة مصري في الكويت بجانبها ساطور
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام كويتية بالعثور على جثة وافد من الجنسية المصرية ملقاة على الأرض في منطقة محافظة حولي في الكويت.

وأشارت صحيفة (الراي) الكويتية إلى أنه "تبين أن الجثة عليها آثار ضرب، كما تم العثور على ساطور بجانبها"، في حين انتقل رجال الأمن والمباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم التوصل إلى غرفة المجني عليه.

وأعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط عدد من المشتبه بهم في جريمة قتل وقعت في منطقة السالمية، إذ ضبط الأمنيون المشتبه بارتكابهم الجريمة التي أوقعت قتيلا في ساحة ترابية بمنطقة السالمية.

وكشفت التحريات عن حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

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