رام الله: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير فلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد نهاد أمين البرغوثي (20 عاما)، في قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، إلى مسقط رأسه في كفرعين، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ثم نقل الى مدرسة القرية للصلاة على الجثمان، قبل مواراته الثرى.وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.وقال أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل في كلمته عقب تشييع جثمان الشهيد: "نقف اليوم لنشيّع أحد أبطال فلسطين، الأسير المحرر الذي أبى إلا أن يكون مع كوكبة الشهداء، وتمنى الشهادة ونالها".وأضاف: "نقول للاحتلال الذي حاول بقتله للشهيد نهاد أن ينال من عزيمة وإرادة شعبنا، إن هذه المحاولات كلها فاشلة، وتزيد شعبنا إصرارا على مواصلة نضاله حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".وأكد سحويل أن شعبنا سيبقى وفيا لدماء الشهداء وسيواصل مواجهة الاحتلال والمستوطنين الذين يعربدون ويستبيحون الأراضي الفلسطينية.