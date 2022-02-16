رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الزراعة رياض عطاري باعمال الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يومي 15 و 16 فبراير في محافظة الاحساء.هذا وقد تم انتخاب دولة فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور ممثلا عن دول الشرق الأدنى .(عدا دول مجلس التعاون وشمال افريقيا).ويضم المجلس الدولي للتمور حاليًا كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، إلى جانب موريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس، بالإضافة الى موافقة عدد من الدول للانضمام للمجلس وهي: باكستان، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والهند، ومصر، والأردن.و يهدف المجلس إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور وتطوير التجارة، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميًا وإقليميًا.وضم الوفد الفلسطيني أيضا كلا من الوكيل المساعد للقطاع الفني في وزارة الزراعة م. أمجد صلاح،ومدير عام مديرية زراعة طولكرم م. سمير سمارة، وسفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية.