شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح
اليوم الاربعاء السيد مازن هلال الفراية وزير الداخلية الأردني وذلك في مقر وزارة الداخلية حيث جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بسفر معتمري فلسطين لهذا الموسم .

وقدم البكري الشكر والعرفان الى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية باسم القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور محمد اشتية على الجهود والتسهيلات التي تقدمها كافة الوزارات والأجهزة المدنية والأمنية لحجاج و معتمري بيت الله الحرام عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين بشكل خاص ولابناء شعبنا الفلسطيني الذين يتنقلون يوميا عبر الجسور بشكل عام . مؤكدا على الدور الاردني الهام والمواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية وعلى كافة الصعد.

وكذلك اكد البكري على عمق العلاقات الاخوية ما بين الشعبين الشقيقين والتقدير الكامل من طرف الحكومة الفلسطينية إلى كافة الجهات التي تعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين في مختلف محطات سفرهم وتنقلهم عبر الاراضي الاردنية خاصة في مدينة الحجاج ( غور نمرين ) وعلى الحدود الاردنية السعودية في منفذ المدورة/ حالة عمار .

وقدم البكري شرحا عن كافة الترتيبات المتعلقة بمواعيد سفر المعتمرين وإعداد الحافلات والخطط الموضوعة من قبل الوزارة للإشراف على سفر الحافلات ومواعيد سفرها .

بدوره اكد وزير الداخلية أهمية العلاقة ما بين الشعبين والتوجيهات الملكية السامية إلى كافة الوزارات والأجهزة العاملة بضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات لابناء شعبنا الفلسطيني وحجاج ومعتمرين بيت الله الحرام ، وكذلك التوجيهات بالاستمرار بإعفاء حجاج دولة فلسطين من الرسوم والضرائب المتعلقة بدخول الحجاج ورسوم المغادرة سواء في جسر الملك حسين أو حدود المدورة وكذلك تجهيز مدينة الحجاج في غور نمرين بكافة وسائل الراحة وتوفير الكوادر الفنية المشرفة على تنظيم دخول الحجاج، مبديا استعداده الكامل وطاقم وزارة الداخلية للتعامل مع أي مستجدات من خلال توجيه كافة الإدارات المعنية لتقديم كل ما من شأنه التيسير على معتمري بيت الله الحرام وتسهيل مرور الحافلات عبر منافذ الحدود .

وحضر اللقاء وكيل وزارة الاوقاف الاستاذ حسام ابو الرب والمستشار معتصم جبر من السفارة الفلسطينية .

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