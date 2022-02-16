شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استهداف شديد للأسيرات داخل السجون وسط غياب أدنى متطلبات الحياة

هيئة الأسرى: استهداف شديد للأسيرات داخل السجون وسط غياب أدنى متطلبات الحياة
رام الله - دنيا الوطن
لم يستثن الاحتلال الإسرائيلي يوما النساء من بطشه واعتقالاته التعسفية، بل استهدافهن بشكل صارخ واتبع كافة الأشكال والأساليب للتنكيل بالمرأة الفلسطينية، في محاولة لردعها وتحجيم دورها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بالآخرين، وأحيانا كان يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.

وفي هذا السياق كشفت الهيئة في تقريرها اليوم الأربعاء عن معاناة الأسيرات في سجن الدامون،حيث التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة الى ظروف الاحتجاز القاسية وسوء المعاملة و الاعتداء اللفظي والجسدي.

ومن أبرز هذه الحالات الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص (38 عامًا) من بلدة جبل المكبر /القدس  والمحكومة اا عاما، حيث اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع المحاذي لبلدة الزعيم، ووجهت لها سلطات الاحتلال زورًا تهمة محاولة تنفيذ عملية بواسطة السيارة، وقد أصيبت بحروق شديدة في كافة أنحاء جسمها وخصوصاً بمنطقة الوجه والبطن والظهر، بعد أن اندلعت النيران داخل السيارة.

وتعاني اسراء من تبعات إصابتها بتلك الحروق الخطيرة حيث أنها لا تستطيع التنفس إلا من فمها بسبب وجود كتلة لحمية في أنفها، كما أن أصابعها قد ذابت من الحريق والتصق ما تبقى منها ببعضها البعض، عدا عن حروق شديدة وتقرحات لا زالت تعاني منها في ثلثي جسدها، وهي بحاجة لعمليات جراحية وتجميلية، بالاضافة الى عملية لفصل الأصابع عن بعضها البعض، إلا أن إدارة السجون تماطل في تقديم العلاج اللازم لها بشكل متعمد وممنهج.  

أما الاسيرة شذى عودة- أبو فنونة- ( 61 عاما ) من رام الله، والتي تشغل منصب ( مدير عام لجان العمل الصحي)، فهي معتقلة منذ تاريخ 7/7/2021، و تعاني من عدة أمراض مزمنة منها السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والقولون العصبي، وخضعت في السابق لعدة عمليات جراحية منها قسطرة القلب، وجراحة على العينين وتتناول العديد من الادوية يوميا.      
وتحدثت الأسيرة أبو فنونة عبر محامي الهيئة عن وضع السجن و ظروفه قائلة: " هناك مماطلة بإخراج الأسيرات للعلاج عند طبيبة نسائية، كما أن البوسطة تعتبر رحلة عذاب شديدة فالكراسي حديد وباردة عدا عن غرفة الانتظار بمحكمة عوفر، فهي قذرة وشديدة البرودة ".

أخبار ذات صلة

رام الله: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

رام الله: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

أبو جيش: توقيع اتفاقية لاستقطاب 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل بالسوق الليبية

أبو جيش: توقيع اتفاقية لاستقطاب 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل بالسوق الليبية

المالية بغزة: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس

المالية بغزة: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس

19 وفاة و2853 إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

19 وفاة و2853 إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

فلسطين عضوا في الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

وزير الأوقاف يلتقي وزير الداخلية الأردني ويبحث ترتيبات سفر معتمري فلسطين

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

الهباش والبكري وجمعة يكرمون الأئمة المشاركين بالدورة التدريبية في جمهورية مصر العربية

هيئة الأسرى: استهداف شديد للأسيرات داخل السجون وسط غياب أدنى متطلبات الحياة

هيئة الأسرى: استهداف شديد للأسيرات داخل السجون وسط غياب أدنى متطلبات الحياة

المالية بغزة: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس

المالية بغزة: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس

أبو بكر يدين الاعتداءات الهمجية المتكررة بحق الشبان الفلسطينيين لحظة اعتقالهم

أبو بكر يدين الاعتداءات الهمجية المتكررة بحق الشبان الفلسطينيين لحظة اعتقالهم

نيابة جرائم الفساد تنهي إجراءاتها القانونية في 63 ملفاً تحقيقيا خلال العام 2021

نيابة جرائم الفساد تنهي إجراءاتها القانونية في 63 ملفاً تحقيقيا خلال العام 2021

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

منوعات

عمر كمال :&#34; جزمة هاني شاكر فوق رأسي&#34;..فما مصير تعاونه الجديد

عمر كمال :" جزمة هاني شاكر فوق رأسي"..فما مصير تعاونه الجديد

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

عربي

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه