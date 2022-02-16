أبو جيش: توقيع اتفاقية لاستقطاب 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل بالسوق الليبية

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير العمل د. نصري أبو جيش مع وزير العمل والتأهيل الليبي م. علي العابد الرضا، اتفاقية استقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء د. محمد اشتية والوفد المرافق له للجمهورية الليبية، لتبادل المحادثات مع كبار المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية وعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، ولبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.وأكد أبو جيش أنه خلال زيارة دولة ليبيا تم توقيع خمس اتفاقيات، من بينها اتفاقية استقطاب العمالة، والتي تهدف إلى تعزيز وتسهيل استقطاب العمالة بين البلدين، والعمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا، حيث تم الاتفاق على توفير 10 آلاف فرصة عمل سيما أن ليبيا تمر الآن بمرحلة إعادة البناء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل، مضيفا أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.وأضاف أبو جيش إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من فرص العمل لأهلنا في قطاع غزة وللعمالة المهنية وفق احتياجات السوق الليبية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين، بالإضافة إلى العمالة الفنية.وأشار أبو جيش إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية وسفارة دولة فلسطين في ليبيا من أجل وضع معايير وشروط لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات، مضيفا أن الاتفاقية ستكون لمدة عامين، وسيتم تنفيذها خلال عامي 2022 و2023، وسيكون للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تعاون مشترك لتنفيذ الاتفاقية، حيث سيكون هناك ربط إلكتروني بين وزارتي العمل الفلسطينية والليبية، بحيث أن أي فرصة عمل سيتم الإعلان عنها من خلال رابط على صفحة وزارة العمل والتأهيل الليبي.