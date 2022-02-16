شؤون فلسطينية

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ"عتصيون"

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ"عتصيون"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نقلت مدير الإعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومدير ديوان الوزير ثائر شريتح من مركز توقيف حوارة إلى مركز توقيف "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وبينت الهيئة، أن شريتح اعتقل على حاجز زعترة العسكري مساء الأحد الماضي، وتم اقتياده إلى معسكر قريب ليبقى في العراء والبرد لعدة ساعات، ومن ثم تم استجوابه ونقله الى مركز توقيف حوارة لينقل بعدها إلى معتقل عتصيون الأكثر سوءاً بين مراكز التوقيف.

ولفتت الهيئة، أن مركز توقيف عتصيون يقبع بداخله 22 أسيراً، وقد تم إرجاع وجبات الطعام السيئة كماً ونوعاً على مدار اليومين الماضيين، إلى جانب وجود توتر شديد بين الأسرى وإدارة المعتقل بسبب سوء معاملتهم للمعتقلين وتهديد بعضهم بالعزل والاعتداء على بعضهم بالضرب والصراخ عليهم من قبل الجنود والحراس.

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الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ&#34;عتصيون&#34;

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