شؤون فلسطينية

بعد انقطاع لعامين.. الاوقاف تعلن موعد خروج الفوج الاول لمعتمري دولة فلسطين

بعد انقطاع لعامين.. الاوقاف تعلن موعد خروج الفوج الاول لمعتمري دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن خروج الفوج الأول من معتمري المحافظات الشمالية إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة بعد توقف موسم العمرة لمدة سنتين نتيجة انتشار جائحة (كورونا).

وأوضح الشيخ وفيق علاوي مدير عام الوعظ والإرشاد ممثل الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف خلال وداع المعتمرين أن جميع الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين تسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والإدارة العامة للحج والعمرة وضمن الإجراءات الصحية المتبعة دوليا.

كما دعا علاوي كافة الأخوة المعتمرين إلى الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية واحترام قوانين الدول ذات العلاقة كون أن المسلم لا يجوز إيذاء أخيه المسلم وأن الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية هو واجب شرعي .

كما حث علاوي المعتمرين بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن يكون هذا العام هو عام رحيل الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والإفراج عن كافة الأسرى وأن ينعم أبناء شعبنا بالأمن والأمان .

وقدم علاوي شكره بإسم سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السماح لدولة فلسطين وإلى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على التسهيلات المقدمة لأداء العمرة وعلى تعاونهما الكبير في تسهيل عبور المعتمرين.

كما قدم علاوي شكره الى عطوفة محافظ أريحا والأغوار اللواء جهاد أبو العسل والأخوة في المعابر الفلسطينية والعاملين في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين على جهودهم الكبيرة في سرعة إنجاز معاملات المعتمرين .

بدوره بين فارس مبارك مدير الحج والعمرة أنه تم اليوم سفر ٢٥٠ معتمراً من جميع المحافظات الشمالية وأن طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين على منافذ الحدود المختلفة .

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