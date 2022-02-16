عياش يدين إجراءات الاحتلال بحق الاهالي في حي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطندان عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش الاعتداءات التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، واصفا إياها بـجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ورسالة استفزازية للمجتمع الدولي.وقال الدكتور عياس في تصريح صحفي، عقب مغادرته مدينة رام الله إلى العاصمة الرومانية بوخارست حيت مكان إقامته بعد حضوره اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير :" إن محاولة الاحتلال طرد سكان حي الشيخ جراح مقدمة لإخلاء الحي وهدمه بالكامل، في محاولة لمحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني توسعي، وتقطيع أوصالها وعزلها وتهجير سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين المغتصبين مكانهم".واعتبر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف وجود وأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، واستمراراً لسياسة التهجير القسري في محاولة فرض واقع جديد في المدينة المحتلةوحذر د. عياش من ممارسات الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطيني، وتداعيات هذه السياسات الإجرامية الممنهجة والتي تتنافى مع كل المواثيق الدولية ، مطالبا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسة الرامية إلى إلى مصادرة وقضم الأرض الفلسطينية، واقتلاع السكان من منازلهم.وحيا عضو المجلس الوطني أهالي الشيخ جراح وأهلنا في القدس والمتضامنين الذين يدافعون بصدورهم العارية هذه الإجراءات.