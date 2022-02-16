شؤون فلسطينية

عياش يدين إجراءات الاحتلال بحق الاهالي في حي الشيخ جراح

عياش يدين إجراءات الاحتلال بحق الاهالي في حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش الاعتداءات التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، واصفا إياها بـجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ورسالة استفزازية للمجتمع الدولي.

وقال الدكتور عياس في تصريح صحفي، عقب مغادرته مدينة رام الله إلى العاصمة الرومانية بوخارست حيت مكان إقامته بعد حضوره اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير :" إن محاولة الاحتلال طرد سكان حي الشيخ جراح مقدمة لإخلاء الحي وهدمه بالكامل، في محاولة لمحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني توسعي، وتقطيع أوصالها وعزلها وتهجير سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين المغتصبين مكانهم".

واعتبر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف وجود وأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، واستمراراً لسياسة التهجير القسري في محاولة فرض واقع جديد في المدينة المحتلة

وحذر د. عياش من ممارسات الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطيني، وتداعيات هذه السياسات الإجرامية الممنهجة والتي تتنافى مع كل المواثيق الدولية ، مطالبا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسة الرامية إلى إلى مصادرة وقضم الأرض الفلسطينية، واقتلاع السكان من منازلهم.

وحيا عضو المجلس الوطني أهالي الشيخ جراح وأهلنا في القدس والمتضامنين الذين يدافعون بصدورهم العارية هذه الإجراءات.

أخبار ذات صلة

اشتية: سيتم أخذ قرارات متعلقة بالغلاء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

اشتية: سيتم أخذ قرارات متعلقة بالغلاء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

استشهاد مقاوم من كتائب القسام جراء انهيار نفق

استشهاد مقاوم من كتائب القسام جراء انهيار نفق

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ&#34;عتصيون&#34;

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ"عتصيون"

بعد انقطاع لعامين.. الاوقاف تعلن موعد خروج الفوج الاول لمعتمري دولة فلسطين

بعد انقطاع لعامين.. الاوقاف تعلن موعد خروج الفوج الاول لمعتمري دولة فلسطين

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح

ماذا علقت حركة حماس على استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي؟

ماذا علقت حركة حماس على استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في الأغوار الشمالية

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ&#34;عتصيون&#34;

الاحتلال ينقل مدير الاعلام بهيئة الاسرى من مركز توقيف حوارة لـ"عتصيون"

عياش يدين إجراءات الاحتلال بحق الاهالي في حي الشيخ جراح

عياش يدين إجراءات الاحتلال بحق الاهالي في حي الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح

ماذا علقت حركة حماس على استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي؟

ماذا علقت حركة حماس على استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي؟

نشطاء يطلقون دعوات لإحياء الفجر العظيم بمساجد الضفة

نشطاء يطلقون دعوات لإحياء الفجر العظيم بمساجد الضفة

الاحتلال يخطر بهدم منشآت زراعية جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بهدم منشآت زراعية جنوب طوباس

منوعات

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

نادية الزعبي ترد على شائعة الفيديو الإباحي ..وتطلق مبادرة (ما راح تكسرني)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

طلاق جويل ماردينيان بسبب برنامج (جويل بلا فلتر)

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

بالرقص والدبكة.. نوال الزغبي ونجوى كرم معا على المسرح

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

إلقاء القبض على (فاشونيستا) كويتية مشهورة.. بتهمة الإخلال بالآداب

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

عربي

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه