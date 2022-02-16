الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة فضل أحمد ربعي (33 عاما)، والمسن ربحي أحمد ربعي (65 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في قرية التوانة.وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح الطيط وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت نجل صاحب المنزل يوسف عبد الفتاح محمود الطيط (23 عاما).وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نظام عبد الرحيم عمور وزهير الأحمد بعد اقتحام منزليهما في بلدة رمانة غرب جنين.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مروان شريم عقب اقتحام منزله في بلدة جبع جنوب جنين.كما وداهمت بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت كلا من محمد علي أبو الرب، ويوسف أحمد كميل، ورفيق أحمد كميل.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أدهم أبو زيتون والشاب أيوب حمايل عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود نجم عويس (22 عاماً)، والشاب محمود علي عويس (37 عاما)، وذلك بعد بتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما ومصادرة أجهزة الهاتف الخاصة بهم في قرية اللبن الشرقية.وطالت الاعتقالات في نابلس كلًا من عبد الرحمن كنعان، وعبد الله كنعان، ويزيد ناصر.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وداهمت منازل: الأسير المحرر حسن نواورة، ووليد حمدان الصلاحات، وأحمد برهان ضراغمة.واقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن محمد يونس ثوابتة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق العساكرة، وجناتا، ورخمة، وبيت تعمر، وبيت فالوح، شرق بيت لحم.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد موسى مصطفى.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.