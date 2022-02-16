إصابات في مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة والاعتداء على أهله، وتأمين اقتحام عضو الكنيست "إيتمار بني غفير" والمستوطنين الذين برفقته.وأفادت جمعية الأمل للخدمات الطبية أن طواقمها تعاملت مع 11 إصابة في حي الشيخ جراح الليلة وجميعها جراء الاعتداء على المصابين بالضرب.واقتحمت قوات الاحتلال الحي ودمرت مكتب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص في الجانب الغربي من الحي، واعتدت على الأهالي والمتضامنين المتواجدين في الحي.وأدى الأهالي والمتضامنون الصلاة قرب منزل عائلة سالم في الحي، حيث أمهم خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري.وفور الانتهاء من الصلاة، هاجمت قوات الاحتلال الأهالي والمتضامنين وأخرجتهم من المكان بالقوة.وأغلقت قوات الاحتلال مداخل الحي ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه، وانتشرت بشكلٍ مُكثّف في الحي، واعتدت على مكتب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص الذي أقامه مقابل خيمة “بن غفير”، وإخلاء المتضامنين من المكان، وتحطيم محتوياته.ومنعت قوات الاحتلال المتضامنين من إدخال طعام العشاء وتناوله داخل حي الشيخ جراح.كما منعت قوات الاحتلال عائلة السعو ومتضامنين من مغادرة منزل العائلة في حي الشيخ جراح بالقدس الآن، واعتدت على أفراد العائلة بينهم السيدة المقدسية أم رمضان السعو، والتي اعتدى عليها جنود الاحتلال بالضرب بالهروات.وأطلق نشطاء فلسطينيين ومتضامنين دعوات للتغريد على وسم #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح نصرة لأهالي الحي.ودعا النشطاء كل العالم الحر للمشاركة في دعم أهالي الشيخ جراح والوقوف معه في وجه نكبة جديدة يريد الاحتلال تنفيذها في الحي.واندلعت في اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بحي الشيخ جراح، اعتدت خلالها قوات الاحتلال بوحشيةٍ على الأهالي والمتضامنين، ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات، تنوعت ما بين اعتداء بالضرب وغاز الفلفل والسقوط وقنابل الصوت، وفقاً لمصادر طبية.