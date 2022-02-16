ماذا علقت حركة حماس على استشهاد الأسير المحرر نهاد البرغوثي؟

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، شهيد فلسطين، الأسير المحرر نهاد أمين البرغوثي، الذي ترجل في ساحة العز والشرف، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، خلال مواجهات في قرية النبي صالح.وقالت الحركة: "إن رحيل الشهيد البرغوثي بعد رحلة تضحية وصبر على عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال، ليؤكد أن شعبنا المجاهد لا يزال على عهده مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، حتى دحره عن أرضنا، لا يمنعه من ذلك اعتقال ولا تهديد ولا هدم ولا تشريد".وأضافت: "إن دماء الشهيد البرغوثي ودماء شهدائنا وجرحانا، وتضحيات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وعذابات أبناء شعبنا في كل مكان، ستثمر لهيبا يشتعل تحت أقدام العدو".ودعت الحركة، جماهير شعبنا المجاهد للمضي على طريق الشهداء، وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة، وتثبيت البوصلة للتصدي لجرائم المحتل ومستوطنيه، ووضع حد لها، وعدم السماح لهم بالتغول على الدم والحياة والأرض والممتلكات الفلسطينية.وقالت: "نعزي ذوي الشهيد وأهلنا في قرية كفر عين بمصابهم، ونؤكد على عهدنا مع الشهداء، حتى تحقيق الحرية والاستقلال، ودحر العدو الغاصب من أرضنا".