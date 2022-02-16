شؤون فلسطينية

نشطاء يطلقون دعوات لإحياء الفجر العظيم بمساجد الضفة

نشطاء يطلقون دعوات لإحياء الفجر العظيم بمساجد الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على المشاركة الجماعية في أداء صلاة فجر الجمعة تحت عنوان "فجر التحدي" للرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة لأهالي القدس وحي الشيخ جراح ومنعًا لمخططات الاحتلال

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

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