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ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا

ولي عهد البحرين يقبل دعوة بينت ويزور "إسرائيل" قريبًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أن ولي عهد البلاد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قبِلَ دعوة لزيارة "إسرائيل" في المستقبل القريب.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالمنامة، في ختام زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يزور الدولة الخليجية، وفق بيان لوزارة خارجية البحرين.

وقال الزياني إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه إلى ولي العهد الدعوة لزيارة إسرائيل، وقد قبلها، ومن المقرر أن تتم في المستقبل القريب"، واصفًا زيارة بينيت لبلاده، الإثنين والثلاثاء، بأنها "علامة فارقة"؛ وقال إن "البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف أنه تمت الموافقة على "إستراتيجية السلام الدافئ المشتركة التي ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين البلدين"، موضحا أنها "ستعطي الأولوية لمجالات الاهتمام المشترك، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم والتجارة والاستثمار".

ودعا الزياني "إسرائيل" والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار حل الدولتين، مؤكدا أن الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت بحث مع مسؤولين بحرينيين "الملف النووي الإيراني والإرهاب في المنطقة".

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