شؤون فلسطينية

7 وفيات و1260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

7 وفيات و1260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالة وفاة و1260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3969 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الذي وصل "دنيا الوطن"، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1854 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 238146 ، منها 34284 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 3000 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 202008 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 204 ، منها 113 حالة خطرة.

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