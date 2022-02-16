الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 12 مواطنا من الضفة.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: المسن ربحي أحمد ربعي (65 عاماً)، والشاب أسامة فضل أحمد ربعي (33 عاماً)، من قرية التوانة، ويوسف عبد الفتاح الطيط (23 عاماً) من بيت أمر.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نظام جميل عمور، والأسير المحرر زهير راشد الأحمد، من قرية رمانة ومروان صالح شريم من قرية جبع، ومحمد علي ابو الرب، ومحمد حسين فارس كميل من بلدة قباطية.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود علي حامد عويس (37 عاما)، من قرية اللبن الشرقية، وأيوب حماد حمايل، وأدهم غالب أبو زيتون من بلدة بيتا.