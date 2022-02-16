الاحتلال يعتقل 5 شبان ويقتحم عدة بلدات في جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة شبان من قرية رمانة وبلدتي جبع وقباطية في جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نظام جميل عمور، والأسير المحرر زهير راشد الأحمد، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت من جبع الشاب مروان صالح شريم.وفي بلدة قباطية اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد علي ابو الرب، ومحمد حسين فارس كميل، بينما تم احتجاز الشقيقين رفيق ويوسف احمد كميل، لعدة ساعات قبل أن يتم الافراج عنهما بعد استجوابهما.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: قباطية، وعنزة، وزبوبا، والجلمة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.