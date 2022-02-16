الاحتلال يحشد عشرات الجنود قرب خيام المواطنين في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنحشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات الجنود المشاة قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية؛ توطئة لإجراء تدريبات عسكرية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال حشد العشرات من القوات الراجلة قرب خيام المواطنين، بغية البدء بتنفيذ تدريبات عسكرية، ما أثار الرعب بين المواطنين خصوصا الأطفال والنساء.وكانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ أكثر من أسبوع بتنفيذ تدريبات عسكرية، خفيفة وثقيلة، مستخدمة الآليات العسكرية المتنوعة، خلفت وراءها دمارا واضحا في الأراضي الزراعية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.في غضون ذلك، لاحق مستوطنون يمتطون الخيول، اليوم، الرعاة شرق خربة مكحول بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم، وطردوهم ومواشيهم من مراعيهم.