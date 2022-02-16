الثانية خلال ساعات .. هزة أرضية تضرب بيسان

رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية خفيفة قرب مدينة بيسان، فجر اليوم الأربعاء، وكانت تلك الهزة هي الثانية التي تضرب المنطقة في غضون ساعات.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، فإن قوة الهزة التي ضربت المنطقة فجر اليوم بلغت 3.1 درجة، وكان مركزها على بعد حوالي 14 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسان، بالقرب من الحدود مع الأردن.وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها تلقت عشرات الاتصالات من المواطنين بشأن وقوع الهزة الأرضية، لكن لم ترد بلاغات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.وجاءت الهزة الأرضية بعض وقوع هزة أخرى في وقت سابق في شمال فلسطين المحتلة مساء الثلاثاء.