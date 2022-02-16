الخليل: الاحتلال يخطر بهدم مقبرة في بلدة اذنا

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، اخطارا يقضي بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة اذنا غرب الخليل.وقال مدير العلاقات العامة في بلدية اذنا عبد الرحمن طميزي، إن قوات الاحتلال سلمت اخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة.وأشار الى ان قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الاراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضيق الخناق على المواطنين لإجبارهم على ترك اراضيهم.