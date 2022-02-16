الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من قرية التوانة بمسافر يطا وثالث من بلدة بيت أمر، في محافظة الخليل.وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة فضل أحمد ربعي (33 عاما)، والمسن ربحي أحمد ربعي (65 عاما)، بعد ان داهمت منزليهما في القرية.وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا شمال البلدة واقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح الطيط وفتشته وعبثت بمحتوياته واعتقلت نجل صاحب المنزل يوسف عبد الفتاح محمود الطيط (23 عاما).