الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وداهمت منازل: الاسير المحرر حسن نواورة، ووليد حمدان الصلاحات، واحمد برهان ضراغمة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن محمد يونس ثوابتة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق العساكرة، وجناتا، ورخمة، وبيت تعمر، وبيت فالوح، شرق بيت لحم دون ان يبلغ عن اعتقالات.