طالع حالة الطقس في فلسطين للأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الخميس، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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