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شؤون فلسطينية

حماس: الأجهزة الأمنية للسلطة ذهبت بعيداً في "انتهاك كل القيم الوطنية والأخلاقية"

حماس: الأجهزة الأمنية للسلطة ذهبت بعيداً في "انتهاك كل القيم الوطنية والأخلاقية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "مهاجمة الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية لموكب استقبال الأسير عنان بشكار، "جريمة حقيقية، ويعني أنها ذهبت بعيداً في انتهاك كل القيم الوطنية والأخلاقية"، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا السلوك "يؤكد أنها لا تحترم تضحيات شعبنا وخاصة الأسرى الأبطال وذويهم، وذلك في خروج كامل عن أي اعتبار وطني فلسطيني"، على حد وصفه.

العدوان المستمر لقيادة السلطة في رام الله على الرموز الوطنية خدمة واضحة لسياسات الاحتلال الذي يحاول  تحطيم الرموز الوطنية الفلسطينية.

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